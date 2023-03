Spektakulärer Ermittlungserfolg in NRW: 31 Jahre nach dem Fund einer Frauenleiche in Meerbusch bei Düsseldorf haben Ermittler einen Verdächtigen im Visier. Bei dem mutmaßlichen Mörder soll es sich um einen schon verurteilten Kindermörder handeln. Wie es den Ermittlern gelang, den sogenannten "Cold Case" aufzuklären, wollen sie am Donnerstagnachmittag in einer Pressekonferenz verraten.