Spektakulärer Ermittlungserfolg in NRW: 31 Jahre nach dem Fund einer Frauenleiche in Meerbusch bei Düsseldorf haben Ermittler einen Verdächtigen im Visier. Bei dem mutmaßlichen Mörder soll es sich um einen schon verurteilten Kindermörder handeln. Die Ermittler kamen ihm nun mit einer neu-ausgewerteten DNA-Probe auf die Schliche:

Weil das Opfer Sigrid C. sich in ihrem Todeskampf gewehrt hat, fand sich unter einem ihrer Fingernägel ein Hautstück. Konnte die Mordkommission damals noch nichts damit anfangen, gelang Kriminaltechnikern nun, eine DNA-Spur zu sichern. Ein Abgleich mit der DNA-Datenbank ergab einen Volltreffer: Die DNA gehört einem bereits verurteilten Kindermörder, der seit fast 28 Jahren hinter Gittern sitzt.

Im August 1992 war die aus Freiburg stammende 50-Jährige tot in einem Maisfeld am Rhein in Meerbusch gefunden worden. Die Frau war damals in den Rheinauen spazieren gewesen und dürfte dabei auf ihren Mörder getroffen sein.