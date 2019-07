Die Richter am Landgericht Wiesbaden stellten zudem die besondere Schwere der Schuld fest. Eine vorzeitige Haftentlassung ist für Ali B. damit so gut wie ausgeschlossen.

Das Landgericht sah es als erwiesen, dass der 22-Jährige vor einem Jahr die Schülerin in einem Waldgebiet in der Nähe des Wiesbadener Stadtteils Erbenheim vergewaltigt und ermordet hat. Die Leiche des Mädchens aus Mainz war am 6. Juni 2018 in einem Erdloch gefunden worden. Die Ermittler waren durch einen Zeugenhinweis auf das Versteck gestoßen.