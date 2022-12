Mit einer überraschenden Abstimmung über seine eigene Zukunft als Chef von Twitter hat Milliardär Elon Musk für Aufsehen gesorgt. "Soll ich als Chef von Twitter zurücktreten?", fragte Musk in einem Tweet in der Nacht von Sonntag auf Montag (19.12.) und gab Nutzern die Möglichkeit, diese Frage mit Ja oder Nein zu beantworten. Schon früh zeichnete sich eine klare Tendenz ab, am Ende entschieden sich 57,5 Prozent der mehr als 17,5 Millionen Teilnehmenden für ein Ja und damit die Ablösung von Musk.