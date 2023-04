Tech-Milliardär Elon Musk will den aktuellen Hype rund um Künstliche Intelligenz (KI) offenbar nicht verpassen. Der umstrittene Twitter-Besitzer und Chef des Elektroautobauers Tesla hat in Nevada eine Firma mit dem Namen "X.AI" gegründet. Ziel der Firmengründung ist es nach Angaben von Musk, den erfolgreichen KI-Chatbots "ChatGPT" und "Bard" etwas entgegenzusetzen. "Ich werde etwas starten, das ich 'TruthGPT' nenne", sagte Musk dem US-Sender Fox News. Truth? Also Wahrheit? Ja, denn es soll sich nach seiner Aussage um eine "maximal wahrheitssuchende Künstliche Intelligenz" handeln, die versuche, die Natur des Universums zu verstehen.

Musk kritisierte in dem Interview, dass der aktuelle Platzhirsch ChatGPT so programmiert werde, dass er "politisch korrekte" Ergebnisse liefere, also lüge. Darüber hinaus habe Künstliche Intelligenz insgesamt "das Potenzial zur Zerstörung der Zivilisation". Sie könne letztlich entscheiden, "Menschen auszulöschen". TruthGPT solle daher so funktionieren wie Menschen, die den Lebensraum von Schimpansen schützen wollen, obwohl sie die Möglichkeiten hätten, die Affen allesamt zu "jagen und sie zu töten". Was das genau bedeutet und wie sich die Handhabe von TruthGPT von den anderen Chatbots unterscheiden soll, ließ Musk offen.