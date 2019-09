Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Über den Stand der Ermittlungen wollen Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag in Göttingen informieren. Die Tat hatte sich in der niedersächsischen Universitätsstadt ereignet: Der Mann soll am Donnerstagmittag gegen 13:00 Uhr bei einem Streit auf offener Straße eine Bekannte umgebracht und eine weitere Frau schwer verletzt haben.

Die Fahndung nach ihm hielt am Freitag die Region zwischen Göttingen und Hannover in Atem. Die Polizei war an mehreren Orten im Einsatz. Auch Hunde und Hubschrauber wurden eingesetzt. Die Polizei suchte öffentlich mit zwei Fotos nach dem mutmaßlichen Täter, der in der Vergangenheit wegen mehrerer Gewaltdelikte verurteilt worden war. Frühmorgens am Freitag wollten ihn Zeugen in einem Nahverkehrszug Richtung Hannover erkannt haben, der deshalb in Elze bei Hildesheim gestoppt wurde.