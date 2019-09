Die junge Frau und ihr Baby, das die Ärzte per Notkaiserschnitt retten wollten, sind nach Polizeiangaben in der vergangenen Woche nach der Einnahme eines Glukosegemisches aus der Heilig-Geist-Apotheke in Köln gestorben. Bei einer anderen Frau, die das gleiche Mittel eingenommen habe, seien auch Komplikationen aufgetreten.

Wie Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer am Dienstag (24.09.) mitteilte, wurde der Glukoselösung ein "toxischer Stoff beigemischt, den es in Apotheken gibt, der aber in dem Gemisch rein gar nichts zu suchen hatte." Ob dies vorsätzlich oder fahrlässig geschah, sei noch unklar, so Bremer. Laut Polizei gibt es keine Hinweise darauf, dass die Kontamination bereits beim Hersteller erfolgt sei. Um die genauen Hintergründe aufzudecken wurde ein Verfahren gegen Unbekannt wegen eines Tötungsdelikts eröffnet.