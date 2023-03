Hamburg Aus Kinderschutzhaus entführt: Wo ist die Mutter mit ihren zwei Kindern?

Ein außergewöhnlicher Vorfall erschüttert Hamburg: Eine Mutter hat ihre beiden Kinder am Mittwoch aus einem Kinderschutzhaus entführt. Seitdem fehlt von der Familie jede Spur. Die beiden Jungs waren zum Schutz vor ihr in der Einrichtung untergebracht worden, inzwischen wird per Öffentlichkeitsfahndung in ganz Deutschland gesucht.