14. Mai? Da war doch was! Richtig: Der Muttertag steht wieder an. Bedeutet: In den Schulen und Kitas werden fleißig irgendwelche Dinge gebastelt, die recht bald in irgendwelchen Schubladen verschwinden. Die Blumenläden verdienen richtig gutes Geld - und am Ende des Muttertages haben alle ein gutes Gefühl. Wie ernst nehmen wir den Muttertag noch? Ist er überhaupt noch zeitgemäß in Zeiten von vielfältigen Familienmodellen?