Eine tödliche Hundekrankheit verunsichert in Norwegen Tierhalter und Experten. Zu den Symptomen gehören Erbrechen und blutiger Durchfall. Bei Hunden eigentlich kein Grund zur Sorge. Doch in Norwegen führten genau diese Symptome schon bei mehr als 20 Hunden innerhalb kurzer Zeit zum Tod. Da die Zahlen nicht landesweit erfasst werden, handelt es sich um Schätzungen.

Die meisten Krankheitsfälle traten in und rund um Oslo auf. Doch auch aus anderen Teilen des Landes wurden einzelne Erkrankungen gemeldet. Es sei davon auszugehen, dass mehr als hundert Tiere erkrankt sind, sagte Asle Haukaas vom Veterinärinstitut in Oslo. Doch nicht alle sterben an der Darminfektion. Tierärzte stehen vor einem Rätsel. Sind mysteriöse Bakterien schuld daran?