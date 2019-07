Um solche Vorfälle zu verhindern, werden U-Bahnsteige beispielsweise in Bangkok seit mehreren Jahren mit Glasscheiben gesichert. Zudem warten Fahrgäste nur an gesondert markierten Stellen auf die U-Bahn. Der ganze Bereich ist durch Scheiben vom Gleisbett getrennt und so gesichert. Stürze ins Gleisbett sind so nicht möglich. Ähnliche Systeme gibt es in rund 50 anderen Städten in der Welt teilweise bereits seit den 90er Jahren - so in Moskau, London oder Barcelona.

An extra markierten Stellen warten Fahrgäste auf die U-Bahn in Bangkok. Bildrechte: dpa