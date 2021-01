Der Nandu kommt aus Südamerika und sieht aus wie ein grauer und etwas kleinerer Vogel Strauß: Langer Hals, lange Beine und guckt etwas dumm aus der Wäsche. Was ihn mit dem Waschbär, der Nutria und dem Marderhund verbindet, ist seine exotische Herkunft. Denn sie haben hier keine natürlichen Feinde, fressen aber heimischen Arten buchstäblich die Haare vom Kopf. Darum sind sie nicht gern gesehen.

Vor knapp 20 Jahren sind einige Nandus aus einem Gehege nach Lübeck ausgebüxt und vermehren sich nun ungehindert, denn natürliche Fressfeinde hat der Nandu in Deutschland nicht. Es gibt hier einfach keine Pumas.

Zwischen Ratzeburger See und Schaalsee leben mittlerweile mehrere hundert Tiere. Ihre Lieblingsspeise: Raps-Knopsen. Das ist natürlich für die Landwirte eine Katastrophe, da der Raps nach dieser Radikalkur nicht weiterwächst. Mittlerweile sind die Großvögel auch bei Mais, Weizen und Rüben auf den Geschmack gekommen.

Am 1. April 2020 wurden die Nandus zum Abschuss freigegeben. Zu groß waren die Schäden für die Landwirtschaft. Küken, sogenannte "Jährlinge" und Einjährige dürfen das ganze Jahr über geschossen werden. 70 wurden bereits erlegt. Für ältere Tiere gibt es im Sommer - der Brutzeit - eine Schonzeit.

Tierschützer laufen dagegen Sturm. Da sich die Tiere nach 20 Jahren an die natürliche Umgebung in Norddeutschland angepasst haben, sollten sie eine faire Chance bekommen. Nach dem Washingtoner Artenabkommen sind die Tiere geschützt. Ihre Eier darf man daher nicht aus dem Nest nehmen und in die Pfanne hauen.