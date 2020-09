Seit wann können Autos helfen? Das geht, seitdem Ex-Rennfahrer Jan Wätzig aus Wolkenstein im Erzgebirge eine verdammt gute Idee hatte.



Den Gedanken, krebskranke Kinder zu unterstützen, trug der mittlerweile zweifache Familienvater lange mit sich herum. Nachdem er in einer Automobilsendung einen Bericht über sogenannte Renntaxis gesehen hatte, nahm er Gestalt an. Ein Renntaxi für krebskranke Kinder musste her - und ein Tatkräftiger Mitstreiter, der ihn bei seinem Projekt unterstützen würde.



Gleich zwei tatkräftige Mitstreiter fand Jan Wätzig in seinen ehemaligen Wegbegleitern aus der Formelrennserie "Haigo": Michael Lober und Ingo Nicklaus waren von Jans Idee sofort begeistert. Als deutlich schwieriger gestaltete sich die Suche nach dem passenden Gefährt. Denn das sollte natürlich so richtig spektakulär sein.

Ein Nascar aus den Niederlanden

Doch die Jungs gaben Vollgas - und wurden schließlich in den Niederlanden fündig. Dort stand ein Nascar zum Verkauf, der alle Erwartungen übertraf. Ein soundstarker V8-Motor, ausgereifte Renntechnik, einsteigen durch die Seitenscheibe - und in Deutschland eine echte Seltenheit. Dennoch kennen auch hier viele Menschen den Super-Flitzer: aus dem Film "Tage des Donners" mit Tom Cruise in der Hauptrolle.

Mit "Sonnenstrahl e.V." auf der Überholspur

Die Auto-Freunde waren beflügelt - und in Windeseile ein passender Projektpartner gefunden: der "Sonnenstrahl e.V Dresden". Gemeinsam entschied man sich, "Nascar hilft" künftig zweigleisig aufzustellen. Zum einen wird betroffenen Kindern und ihren Familien eine Fahrt im Renntaxi ermöglicht, zum anderen dürfen auch andere Rennsport-Fans bei Promotionveranstaltungen oder Automessen gegen eine Spende im Nascar-Cockpit Platz nehmen. Dieses Geld kommt u.a. dem "Sonnenstrahl e.V." zugute, der krebskranke Kinder, Jugendliche und ihre Eltern in der schweren Zeit der Krankheit unterstützt.



Mittlerweile ist der Nascar auch nicht mehr alleine unterwegs. Mit V8-Star Celina hat Nascar Henriette eine PS-starke Schwester an ihrer Seite.

Nascar Henriette dreht seit nunmehr sieben Jahren mit krebskranken Kindern und ihren Familien ihre Runden über den Lausitzring. Bildrechte: Brisant

Seit 2013 drehen Jan und seine Mitstreiter mit krebskranken Kindern, Jugendlichen und ihren Familien ihre Runden über den Lausitzring, den Sachsenring oder auch das Oberlausitzer Dreieck. Ein stabiles Projekt mit zehn engagierten ehrenamtlichen Mitarbeitern und zuverlässigen Sponsoren. Bis zur Corona-Krise. Fast alle Geldgeber mussten abspringen - und fast stand das schöne Projekt vor dem Aus.

Danke! BRISANT-Zuschauer helfen mit ihren Spenden