Angesichts des massiven Rückgangs der menschlichen Interaktionen haben die Wildtiere "freie Bahn, um sich in den Städten zu bewegen", sagt Romain Julliard, Forschungsdirektor am französischen Nationalmuseum für Naturgeschichte (MNHN). Die Tiere registrieren die plötzliche Ruhe und reagieren darauf. Füchse zum Beispiel "ändern ihr Verhalten sehr schnell", so Julliard. Sei ein Gebiet ruhig, gingen sie dort hin.