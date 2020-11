Auf Nerzfarmen in Dänemark ist das aufgetreten, was Wissenschaftler bereits zu Beginn der Corona-Krise befürchtet hatten: Das Coronavirus ist mutiert. Dass sich die Nagetiere leicht mit dem Coronavirus infizieren und es nicht nur auf Artgenossen, sondern auch auf den Menschen übertragen können, hatten bereits im Frühjahr Fälle aus den Niederlanden gezeigt.

In Dänemark sollen sich bislang mindestens 214 Menschen mit der neuen Coronavirus-Variante, dem sogenannten Cluster-5-Virus, angesteckt haben. 200 davon in Nordjütland, wo sich besonders viele Zuchtanlagen für Nerze befinden.

Damit es nicht zu noch mehr Fällen kommt, ist seitens der dänischen Regierung bereits am Mittwoch die Tötung sämtlicher Nerze im Land angeordnet worden. Insgesamt müssen 15 bis 17 Millionen Tiere sterben, die auf mehr als 1.100 Nerzfarmen leben.

In sieben Regionen in Nordjütland sind die Menschen nun aufgefordert, in ihren Kommunen zu bleiben. Ab Montag soll der öffentliche Nahverkehr eingestellt werden, Restaurants, Schwimmbäder und Fitnessstudios müssen schließen. Betroffen von den Beschränkungen sind Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Vesthimmerland und Læsø.