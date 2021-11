Neue Corona-Medikamente EMA gibt Zulassung für Antikörpertherapien gegen Covid-10

Es handelt sich dabei um die erste Zulassung für eine Covid-19-Behandlung auf dem europäischen Kontinent nach der des Mittels Remdesivir von Gilead im vergangenen Jahr. Die beiden Medikamente Ronapreve und Regkirona stehen einigen Patienten in der Europäischen Union bereits zur Verfügung, da die EMA die Mitgliedstaaten in einigen Fällen bei der vorzeitigen Anwendung unterstützt hat.

Bei Ronapreve und Regkirona handelt es sich um im Labor hergestellte monoklonale Antikörper. Konkret sind das Y-förmige Proteine, die an die Stacheln auf der Oberfläche des Coronavirus andocken und so das Eindringen des Erregers in menschliche Zellen verhindern.