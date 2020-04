Was den Bürgern das Befolgen der Corona-Regeln sichtlich erschwert, ist die Uneinheitlichkeit der einzelnen Festschreibungen. Die führen nicht zuletzt dazu, dass sich einzelne Gewerbetreibende gegenüber der "Konkurrenz" im Nachbarland benachteiligt fühlen.



Während in Bayern konsequent die 800-Quadratmeter-Regelung für das Öffnen von Geschäften umgesetzt wird, nimmt Brandenburg das deutlich lockerer. Hier sollen sogar die Einkaufszentren und Malls öffnen dürfen. Größeren Geschäften ist es gestattet, der Kundschaft lediglich 800 Quadratmeter ihres Ladens zugänglich zu machen, anstatt ihn komplett geschlossen zu halten. Davon können bayerische Ladeninhaber nur träumen - zumal sie sich noch bis zum 27. April gedulden müssen, bis sie ihrer Geschäfte überhaupt wieder öffnen dürfen.



Ein ähnliches Ungleichgewicht gibt es in den beiden Ländern in Sachen religiöser Zeremonien. Während die in Bayern normalerweise einen großen Stellenwert besitzen, darf in Corona-Zeiten bis zum 31. August weder getauft noch kirchlich geheiratet werden. Beides ist in Brandenburg schon jetzt möglich.