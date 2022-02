Omikron ist mittlerweile in Deutschland auf dem Rückzug. Doch im Hintergrund rollt bereits die nächste Welle heran. Der Omikron-Subtyp namens BA.2 breitet sich in vielen Ländern rasant aus, darunter Dänemark, Südafrika und Großbritannien.

Ein Modell der TU Berlin rechnet damit, dass Ende Februar BA.2 die Mehrheit der Covid-19-Infektionen in Deutschland ausmachen wird. Und dass dann die Infektionszahlen erneut ansteigen werden. "Nach allem, was derzeit bekannt ist, ist die BA.2 Unterart nochmals ansteckender als BA.1 [Omikron]", so die Forscher. Der Anteil der BA.2-Infektionen wächst um 85 Prozent pro Woche!