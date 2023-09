Algorithmus Die Algorithmen entscheiden, was Sie auf den Social Media Plattformen sehen. Sie bestimmen die Inhalte, die Ihnen angezeigt werden.

Neu ist auch, dass die Die Onlinedienste künftig offenlegen müssen, welche Daten sie für personalisierte Werbung nutzen. Für die Nutzer bedeutet das: Sie sollen sehen können, mit welchen Einstellungen Werbung auf sie angepasst wird und wer die Anzeigen finanziert. Daten zu sexueller Orientierung, politischer Einstellung und Religionszugehörigkeit dürfen nicht für gezielte Werbung genutzt werden. Werbung, die explizit auf Minderjährige zugeschnitten ist, ist von nun an vollständig verboten.

Verstoßen die Online-Unternehmen gegen die neuen Regeln, kann das sehr teuer werden. Ein Regelbruch kann die Konzerne bis zu sechs Prozent ihres globalen Umsatzes kosten. Für Amazon wären das beispielweise schlappe 28 Milliarden Euro, gemessen am Umsatz von 2022. Aber es kann noch härter kommen: Die EU-Kommission kann die 19 Onlinedienste sogar sperren. Ob sich wirklich alle an die neue Gesetzgebung halten, kontrolliert ebenfalls die EU-Kommission.

Google, der Facebook-Mutterkonzern Meta und die Plattform Booking.com haben bereits reagiert und angekündigt, die Informationen zu personalisierter Werbung in einer Datenbank offenzulegen.



Auf TikTok, Instagram und Facebook sollen die Nutzer bald den Algorithmus ausschalten können.



Auch Amazon und Zalando haben reagiert: nämlich mit einer Klage. Sie wollen sich von der Liste der 19 Onlinedienste streichen lassen, weil sie angeblich nicht alle Kriterien erfüllen, um unter das Gesetz zu fallen. Trotzdem lenkt Amazon ein. Der Konzern will sich an die neuen Vorschriften halten, wenn die Klage scheitern sollte.