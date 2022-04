Das Neun-Euro-Monatsticket für den öffentlichen Nahverkehr soll voraussichtlich am 1. Juni starten und drei Monate lang bundesweit gültig sein. "Das wird zeitnah eine Entlastung für Haushalte darstellen und ist ein Impuls für klimafreundliche Mobilität", sagte die Vorsitzende des Bundestags-Verkehrsausschusses, Nyke Slawik am Montag (12.04.).

Die Frage, ob die Tickets zwingend gekauft werden müssen, beantwortet Nyke Slawik so: "Natürlich muss das Ticket auch für Bestandskund*innen gelten; ansonsten müssten Verkehrsunternehmen wohl mit zahlreichen Abo-Kündigungen rechnen". Auch Kund*innen mit Bestandsabonnements, Monatstickets und Studierende, die ein Semesterticket beziehen, müssten von der Vergünstigung und der bundesweiten Gültigkeit der Tickets drei Monate lang profitieren, so Slawik weiter.

Für Zeitkarten-Abonnentinnen und Abonnenten soll vorgesehen sein, ihnen eine Gutschrift oder eine Erstattung für die Differenz zwischen ihrem Abopreis und dem Neun-Euro-Ticket zur Verfügung zu stellen. "So wird die Maßnahme gerecht umgesetzt - klimafreundlich und sozial", so Slawik, die zudem dauerhafte Entlastungen ins Spiel brachte. Man müsse auch im Anschluss an die drei Monate Wege finden, deutschlandweit gültige und bezahlbare ÖPNV-Tickets zur Verfügung zu stellen.

Die Tickets sollen dem Bericht zufolge online, über die Navigator App der Deutschen Bahn und am Schalter erhältlich sein. Auf den Verkauf an Automaten soll wegen der dafür notwendigen aufwendigen Umstellung der Geräte verzichtet werden.

Die Kosten von geschätzt 2,5 Milliarden Euro für die dreimonatige Vergünstigung will der Bund übernehmen. Verkehrsexperte Kröber wies darauf hin, dass der 1. Juni wegen des nötigen Gesetzgebungsprozesses der frühestmögliche Zeitpunkt für die Einführung sei. An diesem Datum wolle man nach Angaben aus dem Bundesverkehrsministerium aber festhalten. "Die Abstimmungen mit den Ländern und der Branche zur Klärung der offenen Fragen laufen", sagte Minsteriumssprecher Volker Wissing. Nach Angaben des Redaktionsnetzwerks Deutschland soll der Bundestag am 18. oder 19 Mai über den Gesetzentwurf abstimmen. Der Bundesrat könnte am 20. Mai folgen. Das Neun-Euro-Ticket würde damit für die Ferienmonate Juni, Juli und August gelten.