Das 9-Euro-Ticket war für viele eine tolle Sache. Einfach in Bus und Nahverkehrszug einsteigen und losfahren. Kein mühsames Durchforsten komplizierter Tarifsystem unterschiedlicher Verkehrsverbünde mehr. Außerdem war es extrem günstig, was angesichts steigender Kosten auch der Sinn des Tickets war.

Nach Branchenangaben wurden allein bis Anfang August 38 Millionen Aktionsfahrkarten verkauft. Pendler stöhnten allerdings über Menschenmassen, die alle gleichzeitig irgendwohin wollten.

Bis zu 20 Prozent mehr Fahrgäste hat allein Schleswig-Holstein in den vergangenen drei Monaten gemessen. Vor allem vom oder zum Strand waren die Züge proppevoll, wie ein Sprecher sagte. Damit ist am 31. August Schluss. Und was kommt dann? Dem Sommer in vollen Zügen genießen - das ging mit dem 9-Euro-Ticket. Bildrechte: IMAGO / Gottfried Czepluch

Berlin bietet günstiges Ticket an

Der Bund will das Ticket nicht verlängern - zu teuer. Doch die Grünen haben einen Vorschlag auf den Tisch gelegt: Ein bundesweites 49-Euro-Ticket und ein Regionalticket für 29 Euro, jeweils pro Monat. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen schlägt ein bundesweites Ticket für 69 Euro pro Monat vor.

Weil ihnen das Hickhack zu lange dauert, machen einige Kommunen schon jetzt Nägeln mit Köpfen. Im Landkreis Lüchow-Dannenberg (Niedersachsen) soll es ab September ein 365-Euro-Jahresticket geben. In Nordrhein-Westfalen werden SPD-Stimmen für ein 30-Euro-Monatsticket ab 1. Januar 2023 laut.

Und Berlin arbeitet an einem Nachfolgeangebot, das vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember gelten soll. Wieviel es kosten wird, ist noch offen. Berlins Bürgermeisterin Franziska Giffey spielt mit dem Gedanken, den Preis bei neun Euro zu belassen, zumindest in den Hauptverkehrszonen. Damit kämen nur die Hauptstädter in den Genuss günstigen ÖPNVs. Wer in Brandenburg (oder generell auf dem Land) wohnt und pendelt, guckt in die Röhre. Berlin will ab Oktober ein günstiges Nahverkehrsticket einführen. Bildrechte: dpa

Bahn ist froh über Ende des 9-Euro-Tickets

Nach ersten Erkenntnissen stiegen die Menschen aber nicht vom Auto auf den Bus oder den Regionalzug um, sondern unternahmen vor allem zusätzliche Fahrten. Beispiel: Zahlen des Verkehrsministeriums Sachsen-Anhalts zufolge erhöhte sich auf der Strecke Lutherstadt Wittenberg - Berlin die Zahl der Fahrgäste im Juli auf fast 350 Prozent (im Vergleich zum Mai).

75% nutzten das 9-Euro-Ticket laut einer Umfrage der Deutschen Presse Agentur vor allem für private Wege. Davon unternahmen 25% in erster Linie touristische Reisen und Ausflüge.

Und nur 25% fuhren mit dem Aktionsfahrschein hauptsächlich zur Arbeit. Entsprechend froh sind Bahnbeschäftigte über das Ende des 9-Euro-Tickets. Brachte das Billig-Ticket Autofahrer dzu, auf die Bahn umzusteigen? Bildrechte: IMAGO / Wolfgang Maria Weber

Die Gewerkschaft EVG betonte zwar, dass das Günstigticket eine tolle Sache sei, die Beschäftigten aber "am Ende" seien und "drei Kreuze am 31. August machen", wenn das Ticket ausläuft. Aufgrund des enormen Ansturms auf Regionalzüge hätten Zugbegleiterinnen und -begleiter den Frust von Fahrgästen zu spüren bekommen. Denn viele Züge kamen zu spät, fielen ganz aus oder mussten Fahrgäste am Gleis zurücklassen, weil sie einfach nicht mehr reingepasst hatten.