Am 1. Juni geht es los mit dem Neun-Euro-Monatsticket für den öffentlichen Nahverkehr. Ganze drei Monate lang soll das Ticket angeboten werden und bundesweit gültig sein.

Eine regional beschränkte Gültigkeit des Neun-Euro-Tickets wird es nicht geben. Ansonsten würden die Pendlerinnen und Pendler, die über die Grenzen von Bundesländern und Tarifverbünden unterwegs sind, benachteiligt sein.



Theoretisch sind somit auch Fahrten von München an die Ostsee und zurück möglich - solange Züge des Regionalverkehrs benutzt werden. Der Umfang des Angebots erinnert an das Quer-durchs-Land-Ticket der Deutschen Bahn. Aber Vorsicht: In Regionalzügen kann man keine Sitzplätze reservieren.