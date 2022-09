Das 9-Euro-Ticket war für viele Menschen eine tolle Sache. Einfach in Bus oder Nahverkehrszug einsteigen und losfahren - und das zu einem unschlagbar günstigen Preis. Dafür ließ man gerne das Auto stehen. Und das war auch der Sinn des Tickets.

9-Euro-Ticket war voller Erfolg

Dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) zufolge war die dreimonatige Sonderfahrkarten-Aktion im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ein voller Erfolg. Rund 52 Millionen Tickets seien über den gesamten Zeitraum bundesweit verkauft worden. Hinzu kämen mehr als zehn Millionen Abonnentinnen und Abonnenten, die das Ticket automatisch erhalten hätten.

Gut fürs Klima: Jede Menge CO2-Einsparungen

Laut VDV soll es im Zeitraum Juni bis August rund eine Milliarde Fahrten pro Monat durch die Sondermaßnahme gegeben haben. Rund zehn Prozent davon wären sonst mit dem Auto erledigt worden. Dadurch seien über drei Monate rund 1,8 Millionen Tonnen CO2 eingespart worden. Das sei in etwa der gleiche Effekt, als hätte es ein Jahr lang ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen gegeben.



Jeder fünfte Käufer sei ein Neukunde gewesen, der den öffentlichen Nahverkehr normalerweise nicht nutze, so der VDV. Zum Einsatz gekommen sei das Ticket aber vor allem in Städten. In ländlichen Gebieten sei die Resonanz aufgrund der schlechteren Infrastruktur nur halb so hoch gewesen.

Dem Sommer in vollen Zügen genießen - das ging mit dem 9-Euro-Ticket. Bildrechte: IMAGO / Gottfried Czepluch

Wie geht es nach dem 31. August weiter?

Am 31. August ist erstmal Schluss mit dem Neun-Euro-Ticket. Der Bund hat eine Verlängerung der Aktion aus Kostengründen abgelehnt. Doch vom Tisch ist die Diskussion um ein günstiges Ticket für den Nahverkehr deshalb noch lange nicht.



Weil ihnen das Hickhack zu lange dauert, machen einige Kommunen schon jetzt Nägeln mit Köpfen. Im Landkreis Lüchow-Dannenberg (Niedersachsen) soll es ab September ein 365-Euro-Jahresticket geben.



In Nordrhein-Westfalen werden SPD-Stimmen für ein 30-Euro-Monatsticket ab 1. Januar 2023 laut. Bereits reagiert haben Nahverkehrsverbünde in Nordrhein-Westfalen: Wer ein Abo-Ticket besitzt, kann an allen Wochenenden im September und Oktober ohne zusätzliche Kosten landesweit in ganz Nordrhein-Westfalen Fahrten mit Bussen, Bahnen und Nahverkehrszügen unternehmen.



Auch Berlin arbeitet an einem Nachfolgeangebot, das vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember gelten soll. Wieviel es kosten wird, ist noch offen. Berlins Bürgermeisterin Franziska Giffey spielt mit dem Gedanken, den Preis bei neun Euro zu belassen - zumindest in den Hauptverkehrszonen.

Grüne und SPD für 49-Euro-Ticket

Auf Bundesebene haben zuerst die Grünen einen Vorschlag erarbeitet: Ein bundesweites 49-Euro-Ticket und ein Regionalticket für 29 Euro, jeweils pro Monat.



Über das Wochenende hat die SPD nachgelegt: Bild.de zufolge soll ein bundesweit gültiges 49-Euro-Ticket für den Nahverkehr geplant sein. Die Kosten dafür sollten je zur Hälfte von Bund und Ländern getragen werden.



Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen schlägt ein bundesweites Ticket für 69 Euro pro Monat vor.

Berlin will ab Oktober ein günstiges Nahverkehrsticket einführen. Bildrechte: dpa

Bahn ist froh über Ende des 9-Euro-Tickets

Nach ersten Erkenntnissen sollen viele Menschen durch das Neun-Euro-Ticket nicht vom Auto auf den Bus oder den Regionalzug umgestiegen sein, sondern vor allem zusätzliche Fahrten unternommen haben.



75% der Fahrgäste sollen das 9-Euro-Ticket einer Umfrage der Deutschen Presse Agentur zufolge vor allem für private Wege genutzt haben. 25% davon unternahmen in erster Linie touristische Reisen und Ausflüge. Nur für 25% der Befragten kam das Ticket für den Arbeitsweg zum Einsatz.

Brachte das Billig-Ticket Autofahrer dazu, auf die Bahn umzusteigen? Bildrechte: IMAGO / Wolfgang Maria Weber

Ärger und Mehrarbeit für Bahn-Mitarbeiter