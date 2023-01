Leukämie Stammzellenspender für Nils (4) gesucht

Bei mehr als 10.000 Menschen wird in Deutschland pro Jahr Blutkrebs diagnostiziert. So auch bei dem vierjährigen Nils aus Seelze bei Hannover. Um zu überleben, benötigt er dringend eine Stammzellspende, doch die weltweite Suche nach einem genetischen Zwilling blieb bislang erfolglos. Nun setzen Freunde und Familie alle Hebel in Bewegung, um den kleinen Jungen zu retten.