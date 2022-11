Seit einigen Jahren ist sie aus den sozialen Netzwerken nicht mehr wegzudenken - die NNN-Challenge. In der "No Nut November"-Challenge batteln sich vorwiegend männliche Teilnehmer darin, einen Monat lang asketisch zu leben: kein Sex, keine Pornos, keine Selbstbefriedigung - und vor allem keine Ejakulation.



Die Bezeichnung "No Not November" leitet sich aus dem englischen "to bust a nut" (deutsch: "eine Nuss knacken") ab, was umgangssprachlich für die männliche Ejakulation bzw. Selbstbefriedigung steht.