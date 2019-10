Hundehalter in Sorge Norwegische Hundeseuche jetzt in Boizenburg?

BRISANT | 30.10.2019 | 17:15 Uhr

In Norwegen grassiert sie seit Monaten, vor etwa fünf Wochen wurden Verdachtsfälle in Bad Oldesloe geäußert, jetzt in Boizenburg in Mecklenburg-Vorpommern. Ist von der so genannten "Norwegischen Hundeseuche" die Rede, versetzt das Hundehalter in Angst und Schrecken. Zu Recht? Und wie kann man sich schützen?