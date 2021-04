Die Bundesregierung hat sich in Sachen Corona-Notbremse geeinigt. Die soll deutschlandweit für alle Städte und Kreise gelten, in denen die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegt.

Der Bundestag will am Mittwoch (21. April) über die geplanten Änderungen im Bevölkerungsschutz abstimmen. Ziel ist es, Einschränkungen des öffentlichen Lebens bundesweit einheitlich zu regeln, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in einer Stadt oder einem Landkreis drei Tage in Folge über 100 Fällen pro 100.000 Einwohner liegt.



dpa/BRISANT