Ganz ohne Fax oder Sprachanruf einen Hilferuf absetzen - "Nora", die neue Notruf-App der Bundesländer, macht's möglich. Der schriftliche Notruf landet über die App direkt bei den Einsatzleitstellen von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst - wie ein Anruf über die Notrufnummern 112 und 110. Damit kann die App auch von Menschen mit einer Sprach- oder Hörbehinderung oder Menschen, die sich am Telefon oder auf Deutsch nicht gut verständigen können, genutzt werden. Ihnen standen bislang nur ein Notruf-Fax und ein Gebärdendolmetscherdienst zur Verfügung.

Die Internetseite zur App informiert über die Funktionsweise und die Installation der Anwendung auf dem Smartphone: Je nachdem, ob man ein iPhone oder ein ein Android-Handy nutzt, kann man sich "Nora" aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunterladen.



In einem nächsten Schritt registriert man sich mit seinem Namen und seiner Telefonnummer. Wer möchte, kann weitere Informationen hinterlegen, um im Notfall gut vorbereitet zu sein. Kommt es zu einem solchen, ist ein Notruf in wenigen Schritten abgesetzt. Die Texte in der App sind kurz und einfach formuliert, zusätzlich veranschaulichen Symbole den Inhalt.