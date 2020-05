Bund und Länder einigen sich am Mittwoch auf einen "erheblichen weiteren Öffnungsschritt", so steht es im Beschlusspapier, das der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vorliegt. Abstand ist und bleibt die wichtigste Maßnahme.

Gemeinsam rein in die Schließung heißt aber nicht gemeinsam raus. So regelt jedes Bundesland für sich, welche Beschränkungen in welchem Bereich es lockern will und wann. Das gilt für Hotels, Gastronomie, Fitness-Studios, Vereine, Theater, Opernhäuser, Konzertsäle, Hochschulen und Volkshochschulen, Kinos, Schwimmbäder,Freizeitparks, Spielhallen und Bordelle!