Supermärkte und Co. Diese Geschäfte haben am Tag der Deutschen Einheit geöffnet

Der Tag der Deutschen Einheit ist ein bundesweiter Feiertag. In diesem Jahr fällt er auf einen Samstag, also einen Tag, an dem Geschäfte normalerweise geöffnet sind. Aber keine Bange, es ist nicht alles geschlossen.