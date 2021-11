Erst am Montag hat die österreichische Regierung eine 2G-Regel für Lokale, Tourismus, Veranstaltungen und Sport eingeführt: Zutritt haben nur noch Geimpfte und von Covid-19 Genesene. Außerdem gilt seit Anfang November eine 3G-Regel am Arbeitsplatz, wonach Ungeimpfte regelmäßig negative Tests vorweisen müssen.



Diese zwei Maßnahmen haben zu einem starken Anstieg der Zahl der Erst- und Auffrischungsimpfungen in den vergangenen Tagen geführt. Dennoch steigen die Neuinfektionen mit dem Coronavirus in der Alpenrepublik weiter stark an. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag in Österreich zuletzt bei über 700 Fällen pro 100.000 Einwohnern. In Oberösterreich erreichte der Wert fast 1.200. Deshalb soll in wenigen Tagen ein Lockdown für Ungeimpfte folgen.