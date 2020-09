Laut Rath lief das Geschehen folgendermaßen ab: Die Polizei war am vergangenen Donnerstag wegen einer Ruhestörung in den Göttinger Stadtteil Holtensen gerufen worden. Mehrere Polizisten seien eingetroffen und in die Wohnung eines 19-Jährigen eingelassen worden. Was sie nicht wussten: Der junge Mann war gerade live auf einer Video-Plattform im Internet unterwegs. Alles wurde gefilmt und live ins Netz übertragen. So sahen die Chat-Teilnehmer auch den Schlag, der den 19-Jährigen ins Gesicht traf.