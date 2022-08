In vier Wochen geht es los. Am 17. September wird Deutschlands größtes Volksfest eröffnet: das Münchner Oktoberfest. Nach zwei Jahren Pause ist die Vorfreude bei Fans der Veranstaltung groß. Auch aus dem Ausland werden zahlreiche Besucher erwartet.



Doch ganz überstanden ist die Corona-Pandemie noch immer nicht. Das Bergfest in Erlangen und die Bierwoche im oberfränkischen Kulmbach haben gezeigt: Corona feiert mit. Dort, wo viele Menschen zusammenkamen, stiegen im Nachgang die Fallzahlen. Bei einem internationalen Publikum besteht sogar das Risiko, dass neue Varianten des Virus verbreitet werden.