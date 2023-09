Einen traditionellen Fassanstich gab es zeitgleich im 600 Kilometer entfernten Berlin. Dort hat der ehemalige Boxer Axel Schulz im "Hofbräu Berlin" das Oktoberfest der Hauptstadt eingeläutet.

War beim Berliner Oktoberfest für den Fassanstich zuständig: Ex-Boxer Axel Schulz. Bildrechte: dpa

15.09.2023 | Hollywood-Stars auf dem Oktoberfest

Der Countdown zum Wiesn-Start 2023 läuft - nur noch wenige Stunden, bis der berühmte Anstich gemacht wird. Und auch in diesem Jahr werden nicht nur deutsche Prominente von Bierzelt zu Bierzelt ziehen, sondern auch Hollywood-Stars, von denen sich jetzt schon welche angekündigt haben.



Ralf Moeller beispielsweise, der gleich noch einen Spaß zu den diesjährigen Maßpreisen parat hat: "Ich habe gespart. Die Maß Bier kostet ja in diesem Jahr 14 Euro - 12 habe ich schon."

Hollywood-Star Ralf Moeller freut sich schon auf die Wiesn & hat dafür extra schon gespart. Bildrechte: IMAGO / STAR-MEDIA

Doch damit nicht genug: Moeller geht auch davon aus, dass sich sein Freund und Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger die Wiesn in diesem Jahr nicht entgehen lassen wird.

Arnold Schwarzenegger war schon in den vergangenen Jahren ein gern gesehener Gast auf dem Oktoberfest. Bildrechte: imago images/Spöttel Picture

Der "Almauftrieb", der traditionell am ersten Oktoberfest-Sonntag stattfindet, hat sich im Laufe der Jahre zu einem echten Promi-Event entwickelt. Auf der diesjährigen Gästeliste stehen unter anderem H.P. Baxxter, Schauspielerin Mariella Ahrens und Luna Schweiger.

14.09.2023 | Sonnige Prognose für das erste Wiesn-Wochenende

Viel Sonnenschein, Temperaturen bis zu 28 Grad und kaum Wolken am Himmel: Dem Start der diesjährigen Wiesn scheint wettertechnisch wenig im Weg zu stehen. 25 Grad sagt der Deutsche Wetterdienst aktuell für Samstag, den Anstichtag, vorraus. Noch wärmer soll es am Sonntag werden - bis zu 28 Grad werden prognostiziert.



Die Tage nach dem ersten Oktoberfest-Wochenende sollen etwas wolkiger ausfallen - auch mit etwas Regen wird gerechnet. Allerdings bleiben die Temperaturen jenseits der 20 Grad, ganz im Gegenteil zum Oktoberfest 2022.



Im vergangenen Jahr war die Wiesn eher von viel Regen und niedrigen Temperaturen geprägt. Teilweise zeigte das Thermometer gerade mal 10 Grad, sodass an Eisständen sogar Glühwein ausgeschenkt wurde. Die Maß am ersten Oktoberfest-Wochenende kann in der Sonne getrunken werden. Bildrechte: dpa

09.09.2023 | Kostenloses Wasser auf der Wiesn

Auf dem Oktoberfest werden in diesem Jahr erstmals vier Wasserspender aufgestellt. Dort können sich alle Gäste kostenlos mit Trinkwasser versorgen. Wie ein Sprecher des Festes mitteilte, wurden die Zapfstellen auf dem Wiesn-Gelände bereits montiert.



Die Zapfstellen seien behindertengerecht angelegt und befänden sich auf dem Festgelände außen an den WC-Anlagen in der Parallelstraße zwischen Wirte- und Schaustellerstraße.



Gerade an heißen Tagen sei kostenloses Trinkwasser wichtig, sagte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter. Der Rathaus-Chef hofft, dass dieser Service auch in den kommenden Jahren angeboten werden kann. "Bereits vor einigen Wochen hatte ich die Münchner Gastronomen gebeten, die teilweise überteuerten Wasserpreise zu überdenken", sagte Reiter laut Mitteilung der Stadt. Das Oktoberfest eröffnet am 16. September, da kann es in München schon nochmal richtig heiß werden. Bildrechte: IMAGO/YAY Images

04.09.2023 | Pink ist die Fashion-Farbe auf der Wiesn

Schlichtes Leinen oder knalliges Pink - Promi-Stylisten erwarten in diesem Jahr eine sehr gegensätzliche Dirndl-Mode. Der Grund: Der Hype um den Kino-Hit "Barbie" wird sich ihrer Meinung nach auch auf der Wiesn widerspiegeln. Dank "Barbie" ist Pink die Farbe der Saison und wird wohl auch auf der Wiesn 2023 für knallige Farbtupfer sorgen. Bildrechte: imago/Michael Weber

"Barbie ist dank Instagram so heiß geworden, dass dieses Jahr niemand daran vorbeikommt", schätzt Modeberater und Influencer Samuel Sohebi den diesjährigen Fashion-Trend ein. Damit treffen dann, nach Meinung der Experten, zwei gegensätzliche Wiesn-Outfits aufeinander: zurückhaltende Naturtöne und knallrosa Dirndl-Träume.

24.08.2023 | Neuer Wiesn-Maßkrug vorgestellt

Kein Oktoberfest ohne Bier, kein Wiesn-Bier ohne Bierkrug. Doch die Krüge auf dem Oktoberfest sehen jedes Jahr anders aus! Dieses Jahr hat sich der Entwurf des Grafikers Manfred Escher aus Freising durchgesetzt. Seine bunte Kreation aus rotem Herz, grüner Brezn, gelbem Maßkrug und blauem Riesenrad ziert 2023 tausende Krüge. Am Donnerstag (24.8.) wurde der Wiesn-Krug 2023 offiziell vorgestellt. So sieht der offizielle Bierkrug für die Wiesn 2023 aus. Bildrechte: dpa

Wer nicht bis zum 16. September warten will, kann den Bierkrug schon jetzt bestellen. Der Preis: stolze 29 Euro. Auf der Wiesn sind die Krüge übrigens Eigentum des jeweiligen Bierzelts. Wer den Krug einfach so mitnimmt, riskiert eine Strafe.

24.08.2023 | Spezielle Wiesn-Premiere für Bayern-Trainer Tuchel

Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel steht vor seiner Zelt-Premiere auf dem Oktoberfest. Es sei erst einmal auf der Wiesn gewesen, "das war mit meiner Tochter und tagsüber. Da haben wir Fahrgeschäfte und Süßigkeitenstände ausgeraubt. Das war's auch schon", verriet Tuchel beim Lederhosen-Shooting des Rekordmeisters mit einem Schmunzeln.

Der FC Bayern besucht traditionell einmal mit dem ganzen Herren-Team das Oktoberfest. Die Münchner sind dabei immer im Käfer-Festzelt eingeladen. Er sei bei dieser Gelegenheit, so Tuchel, "tatsächlich zum ersten Mal im Zelt".

Bayern-Trainer Thomas Tuchel war schon mal auf den Wiesn, aber noch nie in einem Zelt. Bildrechte: dpa

05.08.2023 | Hilfsangebot für Opfer von sexueller Gewalt

Sexuelle Übergriffe auf dem Oktoberfest - das bleibt leider ein Thema. Deshalb bietet die Aktion "Sichere Wiesn für Mädchen und Frauen" auch dieses Jahr wieder eine Anlaufstelle für Betroffene, einen sogenannten Safe Space.

Dass der Bedarf für dieses Hifsangebot groß ist, zeigen die Zahlen: Im vergangenen Jahr hatten insgesamt 450 Wiesnbesucherinnen in der Anlaufstelle Unterstützung gesucht. Gerade an den Wochenenden sei die Nachfrage hoch.

Anlass für die Gründung der "Sicheren Wiesn" war eine hohe Zahl sexueller Übergriffe auf dem Fest und im Umfeld der Wiesn im Jahr 2002, unter anderem eine Vergewaltigung in einem Hinterhof. Vier junge Männer hatten damals eine Frau überfallen und vergewaltigt, während ein fünfter Wache hielt. Aktuell laufen die letzten Vorbereitungen für das Oktoberfest 2023. Es startet m 16. September. Bildrechte: dpa

31.07.2023 | Die Wiesn in 3D

Zur Wiesn nicht in München? Kein Problem: Künftig können Gäste das Oktoberfest auch virtuell besuchen und ihren Avatar zum Feiern schicken.



Wie das gehen soll? Derzeit wird ein Online-Spiel entwickelt, bei dem Wiesn-Fans als Avatare mit VR-Brille das Volksfest besuchen können. Die Wiesn sei ein traditionelles Fest, verliere aber nicht den Anschluss an die Zeit, so Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner. Er denkt allerdings nicht, dass die virtuelle Wiesn-Variante den Zulauf zum echten Volksfest schmälern könnte. "Ich habe keinen Anlass zu glauben, dass man die Wiesn-Maß nur noch vor dem Bildschirm trinkt."



Kleiner Wermutstropfen: Dieses Jahr wird es vorerst nur einen Prototyp des Spiels für ausgewählte Nutzer geben.

11.07.2023 | Der Aufbau hat begonnen

In 2 Monaten ist es schon wieder so weit: das Oktoberfest 2023 steht an. Dafür hat der Aufbau jetzt offiziell begonnen und die Theresienwiese ist zur Baustelle geworden. Festleiter Clemens Baumgärtner hatte bereits eine "XXL-Wiesn" angekündigt, aber bis es so weit ist, gibt es noch einiges zu tun. In zwei Monaten ist es soweit - das 188. Oktoberfest beginnt! Bildrechte: IMAGO / Sven Simon

Im ersten Bauabschnitt werden die großen Bierzelte errichtet, anschließend die kleineren Zelte und ganz zum Schluss folgen die Fahrgeschäfte, Karussells und Buden der Schausteller. Laut offizieller Website des Oktoberfests besteht ein einziges großes Wiesnzelt aus 800 Lkw-Ladungen. Es müssen 35.000 qm Fußboden verlegt werden, 13,5 Kilometer Kabel, 270 Meter Gas- und 370 Meter Wasserleitungen. Für die nächsten zehn Wochen bleibt die Theresienwiese erstmal gesperrt. Bildrechte: IMAGO / Wolfgang Maria Weber

22.06.2023 | Maß Bier auf der Wiesn wird teurer