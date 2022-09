Die Bierzelte stehen, auch das Riesenrad und die bekannte Olympia Looping-Achterbahn sind aufgebaut. An den Buden hängen Filzhüte und Lebkuchenherzen, kiloweise gebrannte Mandeln liegen ebenfalls bereit. Auf den Straßen in München sind schon viele vorfreudig in Dirndl und Lederhose unterwegs. Der Start des Oktoberfestes steht kurz bevor. Am Samstag (17.09.) heißt es erstmals nach zwei coronabedingt abgesagten Festen wieder: O'zapft is.