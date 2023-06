Das 188. Oktoberfest findet vom 16. September bis zum 3. Oktober 2023 auf der Theresienwiese in der bayerischen Landeshauptstadt statt und dauert dieses Mal 18 Tage. Der Münchner Stadtrat hat eine Verlängerung bis zum Feiertag (3.10.), der 2023 auf einen Dienstag fällt, beschlossen. Eigentlich dauert die Wiesn bis zum ersten Sonntag im Oktober. Durch diese Entscheidung gibt es 2023 zwei Tage zusätzlich.

Der traditionelle Wiesn-Anstich ist am Samstag, den 16. September 2023 um 12 Uhr mittags. Dann wird Oberbürgermeister Dieter Reiter wieder mit dem traditionellen "O'zapft is!" das größte Volksfest der Welt eröffnen.



Auch weitere Traditionsveranstaltungen rund um die Wiesn stehen wieder auf dem Programm: der Einzug der Wiesnwirte auf das Festgelände, der große Trachten- und Schützenzug am ersten Oktoberfestsonntag, das Standkonzert unter der Bavaria und das Böllerschießen.