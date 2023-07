Zur Wiesn nicht in München? Kein Problem: Künftig können Gäste das Oktoberfest auch virtuell besuchen und ihren Avatar zum Feiern schicken. Wie das gehen soll? Derzeit wird ein Online-Spiel entwickelt, bei dem Wiesn-Fans als Avatare mit VR-Brille das Volksfest besuchen können. Die Wiesn sei ein traditionelles Fest, verliere aber nicht den Anschluss an die Zeit, so Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner. Er denkt allerdings nicht, dass die virtuelle Wiesn-Variante den Zulauf zum echten Volksfest schmälern könnte. "Ich habe keinen Anlass zu glauben, dass man die Wiesn-Maß nur noch vor dem Bildschirm trinkt." Kleiner Wermutstropfen: Dieses Jahr wird es vorerst nur einen Prototyp des Spiels für ausgewählte Nutzer geben.

In 2 Monaten ist es schon wieder so weit: das Oktoberfest 2023 steht an. Dafür hat der Aufbau jetzt offiziell begonnen und die Theresienwiese ist zur Baustelle geworden. Festleiter Clemens Baumgärtner hatte bereits eine "XXL-Wiesn" angekündigt, aber bis es so weit ist, gibt es noch einiges zu tun.