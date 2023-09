Viel Sonnenschein, Temperaturen bis zu 28 Grad und kaum Wolken am Himmel: Dem Start der diesjährigen Wiesn scheint wettertechnisch wenig im Weg zu stehen. 25 Grad sagt der Deutsche Wetterdienst aktuell für Samstag, den Anstichtag, vorraus. Noch wärmer soll es am Sonntag werden - bis zu 28 Grad werden prognostiziert. Die Tage nach dem ersten Oktoberfest-Wochenende sollen etwas wolkiger ausfallen - auch mit etwas Regen wird gerechnet. Allerdings bleiben die Temperaturen jenseits der 20 Grad, ganz im Gegenteil zum Oktoberfest 2022. Im vergangenen Jahr war die Wiesn eher von viel Regen und niedrigen Temperaturen geprägt. Teilweise zeigte das Thermometer gerade mal 10 Grad, sodass an Eisständen sogar Glühwein ausgeschenkt wurde.

Auf dem Oktoberfest werden in diesem Jahr erstmals vier Wasserspender aufgestellt. Dort können sich alle Gäste kostenlos mit Trinkwasser versorgen. Wie ein Sprecher des Festes mitteilte, wurden die Zapfstellen auf dem Wiesn-Gelände bereits montiert.



Die Zapfstellen seien behindertengerecht angelegt und befänden sich auf dem Festgelände außen an den WC-Anlagen in der Parallelstraße zwischen Wirte- und Schaustellerstraße.



Gerade an heißen Tagen sei kostenloses Trinkwasser wichtig, sagte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter. Der Rathaus-Chef hofft, dass dieser Service auch in den kommenden Jahren angeboten werden kann. "Bereits vor einigen Wochen hatte ich die Münchner Gastronomen gebeten, die teilweise überteuerten Wasserpreise zu überdenken", sagte Reiter laut Mitteilung der Stadt.