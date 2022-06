Angesichts der sich ausbreitenden Omikron-Subvariante BA.5 erwarten Fachleute, dass das Coronavirus im Sommer nicht von der Bildfläche verschwindet. "Wir erleben dieses Jahr keinen infektionsfreien Sommer (...)", teilte der Leiter der Charité-Virologie, Christian Drosten mit. Im Herbst und Winter werde es wohl eine lange Infektionswelle geben. Große Hoffnungen liegen auf den Impfstoffen, die an die hochansteckende Omikron-Variante angepasst wurden. Und da gibt es jetzt gute Nachrichten vom Impfstoff-Hersteller Moderna.

Nach positiven Studienergebnissen hofft Moderna auf eine Zulassung der Auffrischungsimpfung noch im Spätsommer. Die Daten sollen in den kommenden Wochen bei den Regulierungsbehörden eingereicht werden, teilte Moderna-Chef Stephane Bancel mit. Sollten die Behörden grünes Licht geben, könnte das eine Verwendungen des Impfstoffs als Herbst-Booster ermöglichen. Bei dem angepassten Impfstoff mit der Bezeichnung "mRNA-1273.214" handelt es sich um eine Kombination aus dem ursprünglichen Moderna-Vakzin Spikevax und einem gegen die Omikron-Variante gerichteten Impfstoff-Kandidaten. Vorläufigen Studiendaten zufolge erzielte dieser gegen Omikron eine überlegene neutralisierende Antikörperreaktion im Vergleich zu Spikevax.

Der angepasste Booster erhöhte nach Moderna-Angaben die Anzahl der virusneutralisierenden Antikörper um das Achtfache. Der Booster wurde mit einer Dosis von 50 Mikrogramm verabreicht, was der Hälfte der ursprünglichen Dosierung für die Grundimmunisierung entspricht. Der Impfstoff sei im Allgemeinen gut verträglich gewesen, wobei die Nebenwirkungen mit denen der ursprünglichen Booster-Dosis vergleichbar seien. "Wir gehen davon aus, dass mRNA-1273.214 einen dauerhafteren Schutz gegen bedenkliche Varianten bietet, was es zu unserem Hauptkandidaten für eine Auffrischungsimpfung im Herbst 2022 macht", so Bancel.