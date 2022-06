Positive Studienergebnisse Omikron-Impfstoff noch im Sommer? Moderna strebt baldige Zulassung an

Experten rechnen weiter mit einem hohen Infektionsgeschehen durch das Corona-Virus. Um das möglichst stark einzudämmen, könnten ab Spätsommer die ersten an die Omikron-Variante angepassten Impfstoffe eingesetzt werden. Positive Studienergebnisse von Moderna stellen das zumindest in Aussicht. Auch Biontech befindet sich nach eigenen Aussage in der Startlöchern.