Der Sommer ist fast vorbei und trotz sinkender Infektionszahlen gehen Experten davon aus, dass uns im Herbst und Winter die nächste Coronawelle heimsuchen wird. Immerhin: In der EU dürfen wohl bald auch die für die Omikron-Variante angepassten Corona-Impfstoffe eingesetzt werden. Höchste Zeit, sein Wissen in Sachen Corona, Omikron, Impfung und Co. auf den neuesten Stand zu bringen.