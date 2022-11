Die Omikron-Subvariante BQ.1.1 gewinnt nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) weiter an Bedeutung. In seinem Wochenbericht wies das RKI auf eine Vervierfachung der Fälle in Deutschland innerhalb der vergangenen vier Wochen hin. Der Anteil bei den Neuinfektionen liegt demnach bei acht Prozent. Tendenz weiter steigend.