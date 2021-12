Die Virologin Sandra Ciesek vom Universitätsklinikum Frankfurt veröffentlichte nun erste Labor-Daten zur Wirksamkeit der in Deutschland zugelassenen Impfstoffe gegen Omikron. Fazit: Wenig bis gar kein Schutz gegen eine Infektion.

Die Daten lassen aber keine Aussage zu, ob auch kaum Schutz gegen einen schweren Verlauf besteht. Denn in einem intakten Immunsystem sind nicht nur Antikörper, sondern auch T-Zellen, die "Gedächtniszellen" aktiv. Darauf macht auch Ciesek aufmerksam.

Die Forscher in Frankfurt haben Impfstoffe auf ihre Fähigkeit hin untersucht, das Omikron-Virus zu "neutralisieren". Drei Monate nach einer Booster-Impfung mit Biontech lag der Antikörper-Effekt bei nur 25 Prozent - im Vergleich zu 95 Prozent bei der Delta-Variante.

Bei einer sechs Monate zurückliegenden zweifachen Impfung mit Biontech, Moderna sowie einer Kreuzimpfung von AstraZeneca/Biontech war eine Antikörper-Antwort nicht mehr messbar. "Die Daten bestärken, dass die Entwicklung eines an Omikron angepassten Impfstoffs sinnvoll ist", twitterte Ciesek. Die Daten sind bislang weder von Fachkollegen begutachtet noch in einem Fachmagazin veröffentlicht.

Der Covid-19-Impfstoff von Biontech/Pfizer ist eigenen Studiendaten zufolge nach zwei Dosen tatsächlich geringer wirksam gegen Omikron. Drei Dosen des Impfstoffs konnten hingegen das Virus neutralisieren. Der Hersteller kündigte einen angepassten Impfstoff für März 2022 an.

Ähnliche Daten hatte bereits das Africa Health Research Institut in Südafrika vorgelegt. Auch dort legen die Ergebnisse nahe, dass Omikron zumindest dem untersuchten Impfstoff von Biontech/Pfizer "entkommt". Im Labor wurde ein 41-facher Rückgang der neutralisierenden Antikörper gegen die Variante beobachtet.

Allerdings konnte das Blut von fünf der sechs geimpften und zuvor mit Covid-19 infizierten Personen die Omikron-Variante noch immer neutralisieren. Ob die geringe Zahl an Probanden aussagekräftig ist, sei dahingestellt. Auch diese Ergebnisse sind noch nicht in einem Fachjournal veröffentlicht.

In Südafrika breitet sich die Omikron-Variante besoders schnell aus - dort sind wenige Menschen geimpft. Bildrechte: dpa

Anthony Fauci Experte für Infektionskrankheiten in den USA, hält Omikron zwar für ansteckender als andere Mutanten, aber auch für weniger schwerwiegend. Beobachtungen aus Südafrika deuten darauf hin, dass sich zwar mehr Menschen mit Omikron anstecken, aber wenige einen schweren Krankheitsverlauf haben.

Christian Drosten, Virologe an der Berliner Charité, warnte hingegen, Omikron für Ungeimpfte zu verharmlosen. "Es sieht nicht gut aus, für zweifach Geimpfte. Dritte Dosis ist nötig", schrieb er auf Twitter. "Das Deltavirus ist unser Problem bis in den Januar rein, das Omikronvirus ist unser Problem bis Sommer", sagte Drosten in dem NDR-Podcast Das Coronavirus-Update.