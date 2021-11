Die zuerst im südlichen Afrika nachgewiesene Omikron-Variante (B.1.1.529) wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als "besorgniserregend" eingestuft. Die EU-Gesundheitsbehörde (ECDC) spricht ebenfalls von ernsthaften Sorgen, dass die Variante die Wirksamkeit der Corona-Impfstoffe erheblich verringern und das Risiko von Reinfektionen erhöhen könnte.

Welche genauen Auswirkungen die neue Variante hat, steht noch nicht fest. Bis es darüber Klarheit gebe, könne es laut WHO noch Wochen dauern. Fest steht allerdings schon jetzt, dass die Omikron-Variante die Forscher vor neue Fragen stellt. So sagte die Münchner Virologin Ulrike Protzer im Deutschlandfunk, dass die Variante dazu führen könne, dass sich das Virus schneller vermehre oder auch infektiöser werde. Auf die Frage, ob aktuelle Corona-Impfstoffe noch ausreichend gegen die neue Variante wirken, sagte die Virologin, möglich sei, dass Antikörper das Virus nicht mehr so effizient neutralisieren können. Frisch nach einer Impfung gebe es aber viele Antikörper - das reiche dann aus, um auch Viren von Varianten "wegzuneutralisieren".