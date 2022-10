BA.2.75.2 Diese neue Corona-Variante könnte uns im Winter gefährlich werden

Die Ruhe vor dem Sturm? Corona hat anscheinend seinen Schrecken verloren - nicht erst seit US-Präsident Joe Biden die Pandemie offiziell für beendet erklärt hat. Doch Experten warnen, sich vorzeitig zurückzulehnen und in Sicherheit zu wiegen. Denn: In letzter Zeit ist eine ganze Reihe neuer Omikron-Sublinien aufgetaucht. BRISANT.DE erklären, vor welcher Corona-Variante man sich besonders in Schutz nehmen sollte.