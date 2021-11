Der Impfstoffhersteller Moderna hat nach eigenen Angaben bereits mit der Arbeit an einem Impfstoff gegen die neue Omikron-Variante des Coronavirus begonnen. Hunderte seiner Mitarbeiter hätten nach ersten Veröffentlichungen zur Mutante direkt an dem in den USA üblicherweise groß gefeierten Festtag "Thanksgiving" angefangen, an einer entsprechenden Anpassung des Corona-Impfstoffs zu arbeiten, so der Chef des Pharmakonzerns, Paul Burton.