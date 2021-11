Zu den Symptomen sagte sie: "Die Patienten klagen meist über einen schmerzenden Körper und Müdigkeit, extreme Müdigkeit, und wir sehen es bei der jüngeren Generation, nicht bei den älteren Menschen". Es handele sich nicht um Patienten, die direkt in ein Krankenhaus eingeliefert würden, so Coetzee, die am 18. November als erste südafrikanische Ärztin auf Patienten mit einer neuen Variante aufmerksam gemacht hatte.

Coetzee sagte weiter, dass die Symptome der neuen Variante zwar ungewöhnlich, aber mild seien. Sie sei zum ersten Mal auf die Möglichkeit einer neuen Variante aufmerksam gemacht worden, als Anfang November Patienten mit ungewöhnlichen Covid-19-Symptomen in ihre Praxis in Pretoria gekommen seien. Sie hätten unter starker Müdigkeit gelitten. Keiner von ihnen habe einen Geschmacks- oder Geruchsverlust beklagt. "Ihre Symptome waren so anders und milder als die, die ich zuvor behandelt hatte", so Coetzee.