Beschäftigte des Online-Versandhändlers Amazon in Deutschland haben in der Nacht auf Montag (21.12.) an sechs Standorten die Arbeit niedergelegt. Die Streiks in Werne, Leipzig, Rheinberg, Koblenz sowie an zwei Standorten in Bad Hersfeld sollen bis einschließlich Heiligabend andauern, wie die Gewerkschaft Ver.di mitteilte. Sie rechnet mit rund 1.700 Streik-Teilnehmern.