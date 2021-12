Wer auf dem Land wohnt oder wenig Zeit hat, kann auch einen Online-Test machen - das Zertifikat kommt per Mail. Mehrere Webseiten und Apps bieten diese Dienste an. Die Kosten liegen bei 2 bis 20 Euro - das Testkit ist aber nicht immer inklusive. Kaufen muss man ihn dann trotzdem im Laden. Bezahlt wird die Online-Dienstleistung mit Kreditkarte oder PayPal.

Entweder man filmt sich mit der Handykamera selber dabei, wie man den Test live und ordnungsgemäß durchführt oder bucht einen Videochat vor der PC-Kamera. Bei beidem beobachtet - so hofft man - medizinisch geschultes Personal den Ablauf. Am Ende kommt das Zertifikat per Mail.