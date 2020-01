Es gibt nur wenige Menschen, die sich offen gegen Organspende aussprechen. Dennoch ist der Prozentsatz derjenigen, die einen Organspendeausweis bei sich tragen, erschreckend gering. Tausende Patienten warten derweil auf lebensrettende Organe - auch viele Kinder.



Ein Problem, das Gesundheitsminister Jens Spahn jetzt über die sogenannte doppelte Widerspruchslösung aus der Welt schaffen möchte. Demnach soll künftig jeder Bundesbürger als Organspender infrage kommen, der einen gegenteiligen Wunsch nicht zu Lebzeiten dokumentiert oder seinen Angehörigen mitgeteilt hat.



Ein Konzept, das von Erfolg gekrönt sein könnte. Denn zumindest in Spanien ist es aufgegangen, nachdem die Widerspruchslösung eingeführt worden ist: In keinem anderen Land der Welt gibt es einen höheren Organspender-Anteil. 2018 kamen auf eine Million Einwohner 48 postmortale Organspender, in Deutschland sind es lediglich 11,5.